Внедрят такой билет для льготных категорий граждан
Ввести электронные проездные для льготных категорий граждан на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Этот вопрос обсудили на рабочем совещании в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области под председательством министра Владимира Родионова. Участие во встрече приняли заместитель министра Светлана Иевлева, директор Информационно-технического центра Иркутской области Игорь Рыморенко и генеральный директор АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» Тимур Кулиев.
- В течение 2018 года отрабатывались технические возможности использования электронных документов. В результате принято решение о внедрении с марта 2019 года тестового режима действия электронного проездного документа. Он даёт право на приобретение либо бесплатное получение разового льготного билета на всей территории области, где действует пригородный проезд. Предположительно тестовый режим будет действовать до конца мая для отработки всех нюансов, затем планируется переход на постоянный режим проезда по электронным проездным документам, - отметил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.
На сегодняшний день в Иркутской области воспользоваться правом бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения могут реабилитированные и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. Неработающие пенсионеры имеют право бесплатного проезда с 1 мая по 30 сентября. Ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, ветераны труда Иркутской области и труженики тыла, а также отдельные категории школьников и студентов Иркутской области могут воспользоваться проездом с оплатой в размере 50% стоимости, сообщает пресс-служба правительства региона.
Электронный проездной на электрички внедрят в Иркутской области
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