Музыкант из Бурятии отправится в тур с обладателем «Золотой маски»



Альтист, солист Бурятской филармонии Владимир Ткаченко примет участие в туре одного из лучших оркестров мира «MusicAeterna» под руководством дирижёра Теодора Курентзиса.



Владимир Ткаченко, являющийся солистом Бурятской филармонии, уже не раз доказывал, что уровень его исполнительства заслуживает внимания музыкантов мирового уровня. Так, прошлой весной он выступил с выдающимся альтистом Юрием Башметом и коллективом «Солисты Москвы» на фестивале «Pizzicato».



Честь выступить с оркестром «MusicAeterna» Владимир получает уже не первый раз. В 2017 году музыкант принял участие в первом туре коллектива по России.



С 20 января по 17 февраля оркестр выступит с концертами в Париже, Токио, Осаке, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. Слушателей коллектив будет покорять скрипичным концертом и симфониями №4 и №6 Чайковского.



Теодор Курентзис восьмикратный обладатель премии «Золотая маска» и Строгановской премии 2013 года. Российский дирижёр греческого происхождения получил музыкальное образование в Афинах, продолжил его в Санкт-Петербурге, а работать поехал в Новосибирск, затем в Пермь.



В Перми возглавил академический театр оперы и балета и превратил его в площадку с мировым именем.



Курентзис является основателем и художественным руководителем одного из самых передовых российских оркестров «MusicAeterna». Оркестр, регулярно выступающий в лучших концертных залах, в 2017 году стал первым российским коллективом, которому доверили открыть самый престижный в мире музыки Зальцбургский фестиваль.



В прошлом году оркестр стал победителем оперного «Оскара» «Opera Awards», сообщает пресс-служба Минкультуры Бурятии.