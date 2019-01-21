На уборку улиц Улан-Удэ вышло 39 единиц техники

Также в городе очистят тротуары и остановки
21 января в Улан-Удэ уборка снега будет вестись на улицах Музейной, Вакарина, Хоринской, Воровского, Ермаковского, в микрорайоне Никольском. Также будут приведены в порядок тротуары на улице Бабушкина, пешеходная зона на улице Лебедева, остановки в микрорайоне Загорске.
С 18 по 20 января вывезено 2099 кубометров снега, израсходовано 363 тонны песка.
На городских улицах 21 января будут работать 39 единиц техники: 18 самосвалов, 2 снегопогрузчика, один «КамАЗ», 3 трактора – щётки, трактор с роторной установкой, 2 бобкэта, 1 фронтальный погрузчик, 8 пескоразбрасывателей, 2 грейдера.
Крупногабаритная техника работает преимущественно ночью, сообщает администрация Улан-Удэ.
17 января участники акции познакомились с экспонатами музея, книжной выставкой
Валентина Найдакова была первым в республике кандидатом искусствоведения
В фильме показали подготовку водолазов и спасение альпиниста. ВИДЕО
Соревнования будут посвящены 30-й юбилейной годовщине вывода советских войск из Афганистана
В этом году планируется поздравить 1052 юбиляра
Они прошли отбор на международный турнир «Иван Ярыгин-2019»
Продукцию выявили во время профилактического рейда
В конкурсе могут принять участие как физические, так и юридические лица, а также авторские коллективы
Он провёл в колонии молебен и обряд
Военнослужащие подразделения своевременно обнаружили засаду, вступили в учебный бой
Полицейские хотят показать коллегам из других регионов, в каких условиях им приходится нести службу
Танкисты провели стрельбы в условиях отсутствия естественного освещения с применением специальных приборов
Жилое помещение она приобрела на материнский капитал
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 января по республике местами небольшой снег
«Будем здоровы!», - сказал Алексей Цыденов, выйдя из воды