На уборку улиц Улан-Удэ вышло 39 единиц техники



21 января в Улан-Удэ уборка снега будет вестись на улицах Музейной, Вакарина, Хоринской, Воровского, Ермаковского, в микрорайоне Никольском. Также будут приведены в порядок тротуары на улице Бабушкина, пешеходная зона на улице Лебедева, остановки в микрорайоне Загорске.



С 18 по 20 января вывезено 2099 кубометров снега, израсходовано 363 тонны песка.



На городских улицах 21 января будут работать 39 единиц техники: 18 самосвалов, 2 снегопогрузчика, один «КамАЗ», 3 трактора – щётки, трактор с роторной установкой, 2 бобкэта, 1 фронтальный погрузчик, 8 пескоразбрасывателей, 2 грейдера.



Крупногабаритная техника работает преимущественно ночью, сообщает администрация Улан-Удэ.

