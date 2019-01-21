В музее нацпарка Бурятии прошла акция #MuseumSelfie

17 января участники акции познакомились с экспонатами музея, книжной выставкой



Сотрудники национального парка «Тункинский» поддержали проводимую акцию музеев Бурятии #MuseumSelfie – «Селфи в музее».



17 января участники акции познакомились с экспонатами музея, книжной выставкой о животном и растительном мире «Жемчужины природы: национальный парк «Тункинский».



Посетители и сотрудники административно-музейного комплекса национального парка сделали селфи на фоне экспонатов, а после разместили их в социальных сетях с хештегами - #MuseumSelfie #МузейноеСелфи #КультурноеСелфи #CultureSelfie.



Акция прошла в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню заповедников и национальных парков, сообщает пресс-служба нацпарка.

