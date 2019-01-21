В Бурятии ушла из жизни известный театровед



Валентина Найдакова родилась 20 мая 1927 года в селе Торы Тункинского района. После школы поступила на театральное отделение театрально-музыкального училища имени Чайковского.



По окончании училища в 1949 году молодая актриса Валентина Найдакова начала работу в труппе передвижного Бурят-Монгольского драматического театра.



Параллельно с актёрской деятельностью Валентина училась сначала в Бурятском пединституте, а затем на филологическом факультете Иркутского госуниверситета. Любовь к литературе привела её в журнал «Байкал», где она стала заведовать отделом критики.



Во время второй декады бурятского искусства и литературы в Москве в 1959 году Валентина Найдакова играла роль Софьи в «Горе от ума» Грибоедова. После декады она не сразу вернулась в Бурятию, жажда новых знаний о родном театре подтолкнула её поступить в аспирантуру ГИТИСа.



Здесь она написала свою первую монографию «Современный бурятский драматический театр» и защитила её, став первым в Бурятии кандидатом искусствоведения.



С 1962 года Валентина работала в ВСГИКе — (ВСГАКИ). В 1980 году защитила во ВНИИ искусствоведения докторскую диссертацию «Бурятский драматический театр. От возникновения до 1970-х годов».



В 1984 году издана третья монография «Театральные портреты: актёры Бурятского академического театра драмы имени Намсараева». В 2005 году за монографию «Бурятский академический театр драмы имени Намсараева — последняя четверть ХХ века. (1975-2003 гг.) становится лауреатом Государственной премии Бурятии.



В 2012 году издана книга «Театры Бурятии», в которой большое место отведено ГБАТД имени Намсараева. В 2014 году Найдакова стала лауреатом специальной премии «Золотая маска» — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».



Валентина — автор более 150 научных трудов, среди которых пять монографий, индивидуальные и коллективные учебные пособия. Ею создана целая школа театроведов, известных в России и работающих в вузах культуры и искусства по всей стране от Владивостока до Санкт-Петербурга.



За многолетнюю плодотворную деятельность в области искусства, науки, образования Найдаковой присвоены почётные звания «Заслуженный работник культуры Бурятской АССР» (1967), «Заслуженный деятель науки Бурятской АССР» (1981), «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (1988), правительственные награды — медали «За трудовое отличие» и «За доблестный труд».



Панихида состоится 23 января, место проведения пока уточняется, уточняет пресс-служба минкультуры Бурятии.



В Бурятии на 92 году жизни скончалась доктор искусствоведения, профессор, театровед Валентина Найдакова. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.