Первый канал показал вторую часть фильма о Байкальских спасателях

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Сейчас появилась вторая часть рассказа о Байкальских спасателях. Как сообщал «Байка-Daily» , на Первом канале в передаче «Часовой» уже выходил фильм о Байкальском поисково-спасательном отряде (БПСО), где было рассказано о скалодроме и технике спасателей.Сейчас появилась вторая часть рассказа о Байкальских спасателях.



- «Часовой» продолжает знакомство с работой специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, чья зона ответственности распространяется не только на акваторию великого озера, но и на всю Иркутскую область. Алексей Рафаенко сыграет роль попавшего в беду альпиниста, пройдет краткий курс водолазной подготовки, расскажет о работе специалистов широкого профиля и познакомится с современным снаряжением спасателей, - рассказали в передаче.





Ведущий также напоминал зрителям о технике безопасности в горах.



- До выхода на маршрут любая туристическая группа обязана зарегистрироваться в МЧС и точно обозначить спасателям свой путь следования. Это нужно чтобы знать, где их искать в случае чего, а случаи в горах бывают разные от срывов до камнепадов, - начал вторую часть фильма ведущий Алексей Рафаенко.



В начале второго фильма о спасателях ведущий программы «Часовой» сыграл роль альпиниста, застрявшего на скале, и позже спасённого отрядом МЧС.



- Только в прошлом году в горах нашей страны погибли более 20 скалолазов, и только один случай пришёлся на горы Прибайкалья. Это число могло бы быть больше, если бы не сотрудники местного МЧС, такие как Максим Кривошеев, чемпион России по альпинизму, - говорит ведущий.







Далее в фильме показали Байкальский центр МЧС, где прямо за воротами съёмочную группу встретила экскурсия для школьников, что тоже является частью работы бойцов спасательного отряда.

Детям показали машину спасателей, где есть всё, чтобы помочь попавшему в беду человеку – от мощных инструментов, до набора для медицинского вмешательства.



Рассказали в фильме и о спасательных катерах, которые готовятся к сезону.



- Навигация на Байкале закрыта с октября по май, зато водолазы работают круглогодично, - поясняет ведущий.



- Обеспечиваем безопасность, спасаем на акватории озера Байкал, - рассказывает начальник БПСО, спасатель международного класса Семён Белоруков.



В конце фильма ведущий программы «Часовой» прошёл начальный курс водолаза, попробовав погрузиться на двух тренажёрах в воду и пообещав, что в следующих выпусках попробует опуститься в Байкал.

