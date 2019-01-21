В Улан-Удэ пройдёт турнир по мини-футболу

Соревнования будут посвящены 30-й юбилейной годовщине вывода советских войск из Афганистана







Почётными гостями турнира станут воины-афганцы и члены их семей, а также родственники тех, кто погиб, исполняя свой интернациональный долг.



Участников, болельщиков и приглашённых ждут творческие номера и показательные выступления воинов-десантников 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады. Закрытие и награждение победителей турнира состоится в тот же день.



В рамках турнира в КДЦ «Кристалл» также состоится республиканский конкурс музыкально-литературных композиций «Отечества достойные сыны», ветераны боевых действий в Афганистане и родственники воинов-интернационалистов встретятся со школьниками и студентами ссузов.



В спортивном зале Бурятского республиканского индустриального техникума по улице Воронежской, 5 пройдёт товарищеская встреча по военно-спортивному многоборью по 7 видам спорта. В ней примут участие команда 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, команда ветеранов боевых действий в Афганистане, команда кадетов и офицеров республиканской кадетской школы-интерната, команда студентов БРИТ, сообщает администрация Улан-Удэ.



Справка:



Турнир по мини-футболу памяти воинов – афганцев посвящён воинам Бурятии, погибшим, выполняя свой солдатский долг, в Афганистане, умершим от ран и болезней на родине.



26 воинов Бурятии навсегда остались в горах Афганистана, многие воины – афганцы умерли от ран и болезней на родине.



Традиция проведения турнира зародилась в 1993 году. Впервые соревнования были организованы преподавателем физической культуры индустриального техникума Эрдэни Доржиевым в память о своём друге, выпускнике техникума Юрии Городецком.



Футбольный турнир проводился как городской и впоследствии перерос в крупный республиканский турнир (с 2012 года - межрегиональный).



В турнире традиционно участвуют сильнейшие команды Улан-Удэ, сборные районов республики, чемпионы и призёры первенства Бурятии среди школ, ссузов, команды Монголии, Забайкальского края, Иркутской области.



Турнир пройдёт 9 февраля в спортивном зале школы № 43 по улице Радикальцева, 5А. Ожидается, что в нём примут участие команды из Монголии, Тывы, Улан-Удэ и районов Бурятии.