Почти 900 ветеранов отметили юбилеи в 2018 году в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

В этом году планируется поздравить 1052 юбиляра



Всего по республике в 2018 году отметили юбилейные дни рождения 898 ветеранов, в том числе 59 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 839 участников трудового фронта.



В 2019 году планируется поздравить 1052 юбиляра, в том числе долгожителей - свыше 100 лет – 47 человек.



Больше всего долгожителей насчитывается в Улан-Удэ – 24 человека, в Кабанском – 4, Бичурском и Тункинском районах – по 3 человека. Юбилейные даты отметят жители Баргузинского и Мухоршибирского районов – в каждом по 2 человека. В Иволгинском, Джидинском, Заиграевском, Еравнинском, Кяхтинском, Курумканском, Тарбагатайском, Прибайкальском и Северобайкальском районах в 2019 году поздравят по одному юбиляру-долгожителю, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

