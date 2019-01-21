В этом году планируется поздравить 1052 юбиляра
Всего по республике в 2018 году отметили юбилейные дни рождения 898 ветеранов, в том числе 59 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 839 участников трудового фронта.
В 2019 году планируется поздравить 1052 юбиляра, в том числе долгожителей - свыше 100 лет – 47 человек.
Больше всего долгожителей насчитывается в Улан-Удэ – 24 человека, в Кабанском – 4, Бичурском и Тункинском районах – по 3 человека. Юбилейные даты отметят жители Баргузинского и Мухоршибирского районов – в каждом по 2 человека. В Иволгинском, Джидинском, Заиграевском, Еравнинском, Кяхтинском, Курумканском, Тарбагатайском, Прибайкальском и Северобайкальском районах в 2019 году поздравят по одному юбиляру-долгожителю, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Почти 900 ветеранов отметили юбилеи в 2018 году в Бурятии
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