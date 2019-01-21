В Бурятии проходит этап российского конкурса социальной рекламы

Общество, Фото: Из архива

В конкурсе могут принять участие как физические, так и юридические лица, а также авторские коллективы



С 10 января по 20 февраля на территории республики пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе».



Основная цель конкурса – привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.



Организатором является Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, конкурс проводится ежегодно в два этапа (региональный и федеральный):



- 1 этап – региональный до 20 февраля;



- 2 этап – федеральный до 15 июня.



По итогам состязания, проведённого в 2018 году, две из трёх представленных работ – победителей регионального этапа Бурятии - удостоены призовых мест федерального этапа конкурса. Они поощрены памятными призами и денежным вознаграждением в размере 16800 рублей.



В конкурсе могут принять участие как физические, так и юридические лица, а также авторские коллективы.



К участию принимаются работы по следующим номинациям:



- «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;



- «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;



- «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».



Более подробная информация об участии в конкурсе, а также требования к работам и критерии оценки размещены на официальном сайте МВД по Бурятии. Заявки принимаются в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Цивилёва, д. 2, в срок до 20 февраля на цифровых и бумажных носителях, а также в электронном виде на почту: gmvpuu@mail.ru, сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.

