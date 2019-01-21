В Улан-Удэ осуждённых посетил лама



В целях нравственного, духовного и патриотического воспитания осуждённых исправительную колонию № 8 посетил представитель Буддийской традиционной Сангхи России Доржо-лама.



Доржо-лама провёл молебен и обряд.



После хурала все присутствующие получили напутствие от Доржо-ламы на совершение добрых поступков, пожелания благополучия и удачи.



Также священнослужитель был на комиссии учреждения, на которой были рассмотрены ходатайства осуждённых об условно-досрочном освобождении и изменении условий отбывания наказания. На комиссии в присутствии ламы были также рассмотрены вопросы привлечения осуждённых, совершивших нарушения установленного порядка отбывания наказания, к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.