В Улан-Удэ осуждённых посетил лама

Он провёл в колонии молебен и обряд
В целях нравственного, духовного и патриотического воспитания осуждённых исправительную колонию № 8 посетил представитель Буддийской традиционной Сангхи России Доржо-лама.
Доржо-лама провёл молебен и обряд.
После хурала все присутствующие получили напутствие от Доржо-ламы на совершение добрых поступков, пожелания благополучия и удачи.
Также священнослужитель был на комиссии учреждения, на которой были рассмотрены ходатайства осуждённых об условно-досрочном освобождении и изменении условий отбывания наказания. На комиссии в присутствии ламы были также рассмотрены вопросы привлечения осуждённых, совершивших нарушения установленного порядка отбывания наказания, к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.
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Он провёл в колонии молебен и обряд
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