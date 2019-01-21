Военнослужащие подразделения своевременно обнаружили засаду, вступили в учебный бой
В Бурятии с военнослужащими зенитного ракетного соединения ВВО состоялось тактико-специальное учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.
По замыслу учения, колонна новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» в ходе совершения марша подверглась нападению «диверсантов». Военнослужащие подразделения своевременно обнаружили засаду, вступили в учебный бой, обеспечили прикрытие основной колонны для убытия в безопасный район.
В ходе учебного боя военнослужащие отработали различные тактические приёмы, в частности, скрытное продвижение, используя естественные укрытия на местности, элементы наступления с огневым прикрытием.
Благодаря слаженным действиям военнослужащих «противник» был уничтожен.
После прибытия колонны в заданный район экипажи ЗРК «Бук-М2» заняли позиции, выполнили нормативы по развёртыванию боевой техники, отработали обнаружение, сопровождение, классификацию воздушных целей. Затем выполнили учебные (электронные) пуски ракет по группе штурмовиков условного противника.
Для создания условий, максимально приближенных к реальным, для расчётов ЗРК «Бук-М2» моделировался авианалёт группы штурмовиков, летящих на различных высотах и скоростях, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии зенитчики ВВО отразили нападение «диверсантов»
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