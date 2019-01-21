В Якутии полицейские запустили «Снежный флешмоб»

МВД по Республике Саха (Якутия) запустило необычный «Снежный флешмоб». Об этом сообщает сетевое издание ЯСИА.
Как пояснили изданию в пресс-службе ведомства, цель акции — показать коллегам из других регионов, в каких условиях несут службу полицейские Якутии.
- Наш аккаунт просматривают коллеги из других регионов России, и мы решили показать им, в каких уникальных климатических условиях работают наши сотрудники. К флешмобу присоединились коллеги из Мирнинского, Жиганского, Ленского районов, а также Мегино-Кангаласского, Амгинского улусов и работники транспортной полиции, – прокомментировали инициативу в пресс-службе МВД.
В аккаунте обещают размещать зимние селфи полицейских раз в час или чаще, в зависимости от количества присланных фотографий. На призыв опубликовать фото с хэштегом #этоякутияполицейский откликнулись сотрудники полиции из разных районов республики.
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Снежный флешмоб // Вот и наступили настоящие, крепкие морозы!🥶Чтобы показать в каких непростых условиях несут службу наши сотрудники полиции, мы решили запустить снежный флешмоб. Присоединяйтесь! ⠀ На фото наш коллега во время несения охраны общественного порядка в новогоднюю ночь✨. ⠀ С вас обязательно ❤️, а с нас свежие селфи через каждый час/полчаса (зависит от вашей активности). ⠀ Поехали!😉 ⠀ #этоякутияполицейский
На фотографиях изображены стражи порядка с заснеженными ресницами, шарфами, шапками и даже щеками. В подписях к селфи полицейские уточняют, что температура на улице колеблется от -40 до -50 градусов.