В Якутии полицейские запустили «Снежный флешмоб»

















МВД по Республике Саха (Якутия) запустило необычный «Снежный флешмоб». Об этом сообщает сетевое издание ЯСИА.Как пояснили изданию в пресс-службе ведомства, цель акции — показать коллегам из других регионов, в каких условиях несут службу полицейские Якутии.- Наш аккаунт просматривают коллеги из других регионов России, и мы решили показать им, в каких уникальных климатических условиях работают наши сотрудники. К флешмобу присоединились коллеги из Мирнинского, Жиганского, Ленского районов, а также Мегино-Кангаласского, Амгинского улусов и работники транспортной полиции, – прокомментировали инициативу в пресс-службе МВД.В аккаунте обещают размещать зимние селфи полицейских раз в час или чаще, в зависимости от количества присланных фотографий. На призыв опубликовать фото с хэштегом #этоякутияполицейский откликнулись сотрудники полиции из разных районов республики.