Ночные стрельбы из танков состоялись на полигоне в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Танкисты провели стрельбы в условиях отсутствия естественного освещения с применением специальных приборов



В Бурятии на полигоне «Бурдуны» военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа выполнили первые ночные стрельбы штатным снарядом. В ходе боевой подготовки экипажи танков уничтожили бронетехнику «противника» на удалении около 1,5 километров.



Кроме того, военнослужащие пулемётным огнём поразили мишени, имитирующие живую силу условного противника на расстоянии от 400 до 600 метров. Танкисты провели боевые стрельбы в условиях отсутствия естественного освещения с применением специальных приборов и прицелов ночного видения.



Особое внимание уделялось организации связи и управления экипажами, выполняющими боевые стрельбы, в тёмное время суток.



Стоит отметить, что одним из руководителей занятий был чемпион мира по танковому биатлону 2018 года Дмитрий Черноштан, который делился опытом и мастерством, полученными в ходе участия в «Арми -2018», сообщает пресс-служба ВВО.