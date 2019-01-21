Жительница Бурятии не оформила детям право собственности на жильё

Жилое помещение она приобрела на материнский капитал



Как выяснила прокурорская проверка, проведённая по материалам пенсионного фонда Бурятии, жительница Тарбагатайского района с нарушениями воспользовалась материнским сертификатом.



По закону, жилое помещение, приобретённое с использованием средств материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей и детей с определением размера долей по соглашению.



Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о возложении на женщину обязанности по оформлению приобретённого ею жилого дома в общую долевую собственность членов семьи, включая двух несовершеннолетних детей.



Исковое заявление прокурора судом удовлетворено в полном объёме, вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.