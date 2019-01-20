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В Улан-Удэ школьники чаще всего попадают в ДТП в понедельник и в среду

В Улан-Удэ школьники чаще всего попадают в ДТП в понедельник и в среду
Общество, 
Сотрудники ГИБДД и педагоги обсудили вопросы детской безопасности на дороге

В целях снижения уровня аварийности с участием несовершеннолетних сотрудники Госавтоинспекции Бурятии провели рабочую встречу с заместителями директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений Октябрьского района Улан-Удэ. Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения довели информацию об уровне аварийности и профилактических мерах, проводимых ГИБДД по её стабилизации.

Именно в Октябрьском районе в 2018 году произошло больше всего ДТП с участием детей - 50 ДТП из 93 зарегистрированных на территории Улан-Удэ. 29 ДТП произошло с участием детей-пешеходов, 17 ДТП с участием детей-пассажиров, 3 ДТП с участием детей-велосипедистов, 1 ДТП с участием мотоциклиста.

Наибольшее количество наездов на пешеходов зарегистрировано в понедельник и в среду в период с 15:00 до 17:00. Большинство ДТП с участием детей-пассажиров - в выходные дни: субботу и воскресенье, в период с 13:00 до 14:00.

- Вместе с педагогами сотрудники ГИБДД обсудили основные причины, по которым дети становятся участниками ДТП, и предложили провести дополнительный комплекс мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Было принято решение об организации тематических родительских собраний, на которых будут рассмотрены вопросы популяризации ношения светоотражателей, организации контроля со стороны педагогического состава, родительских комитетов за ношением на верхней одежде у детей и подростков световозвращающих элементов, соблюдения правил перевозки детей и проведения пешеходных экскурсий по маршруту «дом – школа – дом», - сообщает УГИБДД по Бурятии.

В завершении встречи полицейские поблагодарили представителей школ за участие в семинаре и попросили педагогов проводить после занятий «минутки безопасности» и напоминать детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

 
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