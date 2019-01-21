По данным Бурятского гидрометцентра, 21 января по республике местами небольшой снег
Ветер юго-западный 3-8, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью 20-25, к утру при облачности местами 12-17, по юго-западным, местами северным районам при ясном небе до 33, днём 9-14, местами 15-20, по Прибайкалью 5-10 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 20-22, днём 9-11 мороза.
В Улан-Удэ днём до 11 градусов мороза
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