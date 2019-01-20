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Дети из Бурятии проиграли во всероссийском конкурсе «Мои крылья»

Дети из Бурятии проиграли во всероссийском конкурсе «Мои крылья»
Общество, 
Республику представляли Василина Понаморёва и Николай Орешков

Как сообщал «Байкал-Daily», двое детей из Курумканского района Бурятии участвуют во Всероссийском конкурсе «Мои крылья». Голосование завершилось сегодня, 20 января.

9-летняя Василина Понамарёва заняла второе место в голосовании в вокальной номинации. За неё проголосовали 99 108 раз. Первое место в этой номинации занял 12-летний забайкалец Виталий Колодезников. За него свой голос отдали 99 475 раз.



17-летний Орешков Николай из Бурятии, участвовавший в номинации «Литература», получил 31 365 голосов. Он единственный участник в этой номинации. Николай представил на суд жюри повесть.



Победитель этого голосования получит приз за народную любовь и ему достанется грант 300 тысяч рублей. Всего в конкурсе участвовало 90 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», это был второй этап конкурса. К сожалению, ранее говорилось, что дети из Бурятии не попали в финал и не смогут побороться за главный приз конкурса 1 миллион рублей. В число финалистов вошли 18 человек, среди которых выберут 6 детей, они и получат эти средства.  
конкурс
 
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