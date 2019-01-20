Белый Старец из Бурятии попал в топ-20 сказочных персонажей страны

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Лидером «волшебного» рейтинга остаётся Дед Мороз из Великого Устюга



Сагаан Убгэн из Бурятии занял 11 место в рейтинге сказочных персонажей российских регионов 2018 года по количеству упоминаний в СМИ. Итоги подвело аналитическое агентство «Смыслография». По их данным, Белого Старца упомянули в российских федеральных и региональных средствах массовой информации 522 раза.



По итогам 2018 года лидерство сохраняют Дед Мороз из Великого Устюга (216 тыс. в 2018 году, 194 тыс. в 2017 году) и Снегурочка из Костромы (111 тыс. в 2018 году, 102 тыс. в 2017 году).



- Если сравнивать самого популярного российского сказочного персонажа с зарубежными коллегами, становится заметно, что «экспансия» зарубежных волшебников в российское медиаполе заметно уменьшилась лишь в случае с Санта-Клаусом. Если в прошлом году Санту упомянули в 18 тысяч публикаций, то в 2018 году их количество приблизилось к 15,5 тысяч, - уточняет «Смыслография».



О белорусском Дзеде Марозе пишут с завидным постоянством (250 в 2018 году и 256 в 2017 году), а материалов о финском Йолупукки стало на 37% больше по сравнению с прошлым годом (515 в 2018 году и 377 в 2017 году).



Также небольшой прирост упоминаний продемонстрировали и другие традиционные лидеры рейтинга топ-3 российских новогодних персонажей: Кыш Бабай (2 057 в 2018 году; 1 932 в 2017 году); Тол Бабай (1 571 в 2018 году; 1 401 в 2017 году); Паккайне (1 293 в 2018 году; 1 130 в 2017 году).