На севере Бурятии зарегистрировали первого новорождённого 2019 года

Младенца назвали Романом
17 января 2019 в удалённом автоматизированном рабочем месте отдела по городу Северобайкальску и Северо-Байкальскому району управления ЗАГС в посёлке Нижнеагарск торжественно зарегистрировано рождение новорождённого в 2019 году.
Им стал Зубов Роман Сергеевич. Счастливых родителей Сергея и Викторию поздравила старший инспектор отдела ЗАГС Наталья Бердюгина и вручила свидетельство о рождении.
Памятные подарки родителям вручили глава администрации Северо-Байкальского района Игорь Пухарев, руководитель исполкома Северо-Байкальского района партии «Единая Россия» Елизарова Валентина, председатель женского совета Северо-Байкальского района Менцик Тамара, сообщает пресс-служба ЗАГСа Бурятии.
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