Алиса Жамбалова не смогла победить на соревнованиях в Эстонии









После выступлений Алисы Жамбаловой на Олимпийских играх-2018 было принято решение о включении лыжных гонок в перечень Как сообщал «Байкал-Daily», Алиса Жамбалова принимала участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, выступив в четырёх олимпийских забегах. Лучшей стала гонка на дистанции 30 км, где Алиса вошла в топ-15. Спортсменка не смогла попасть в эстафету, где россиянки завоевали бронзовую медаль. Однако в целом выступление бурятской спортсменки, которая прежде завоевывала медали лишь на юниорском и российском уровне, в Бурятии оценили позитивно. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала работу всех участников Олимпиады «достойным уважения» После выступлений Алисы Жамбаловой на Олимпийских играх-2018 было принято решение о включении лыжных гонок в перечень базовых видов спорта в Бурятии.

Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова не смогла пройти квалификацию на 10 этапе Кубка мира в Эстонии, заняв 50 место.Победительницей стала норвежка Майкен Фалла, второе место досталось россиянке Наталье Непряевой, бронза - шведке Майе Далквист. Результаты соревнований спринта классическим стилем, проходившие в городе Отепь, опубликованы на сайте Федерации лыжных гонок России.Сегодня, 20 января, там же состоится женская индивидуальная гонка классическим стилем на 10 км.