По данным Бурятского гидрометцентра, 20 января по республике местами небольшой снег
Ветер юго-западный ночью 3-8, днём 8-13 м/с. Температура ночью 21-26, к утру при облачности местами 13-18, местами по северным, юго-западным районам при ясном небе до 31-36, днем 8-13, местами 15-20, по Прибайкалью ночью 8-16, днём 6-12 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью 18-20, днём 8-10 мороза.
Сегодня в Улан-Удэ без осадков
Общество, Фото:
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