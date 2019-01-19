Жителей Бурятии просят спасти студентку, нуждающуюся в пересадке почки









Каждый день девушка устанавливает себе эту систему, прогоняя через себя 15 литров раствора.







У Туяны есть брат и сестра, её мать растит троих детей одна уже 10 лет.

Неравнодушные люди собрали 600 тысяч рублей для Туяны. На операцию для девушки осталось собрать ещё 900 тысяч. Жителей республики просят помочь девушке.



Реквизиты для перечисления средств можно посмотреть здесь: https://vk.com/wall-176308266_12

Неравнодушные люди собрали 600 тысяч рублей для Туяны. На операцию для девушки осталось собрать ещё 900 тысяч. Жителей республики просят помочь девушке.

В Бурятии 21-летней студентке БГУ Туяне Доржиевой необходима пересадка почки. Девушке поставили диагноз хронический гломерулонефрит – прогрессирующее диффузное иммуновоспалительное поражение клубочкового аппарата почек с исходом в склероз и почечную недостаточность.Подходящего донора-родственника у девушки нет, поэтому ей необходимо сделать операцию в Новосибирске или Москве. Мама девушки Ирина Самбуевна рассказала «Байкал-Dailу», что по подсчётам врачей трансплантация обойдётся в 1,5 миллиона рублей.- Врачи примерно подсчитали и назвали полтора миллиона. Кровного донора нет, поэтому нужно искать кандидата на пересадку почки, - рассказала «Байкал-Dailу» Ирина Доржиева.История с болезнью Туяны началась ещё в 2014 году, тогда у неё был грипп и пошло осложнение.- Почти год пролежали в больнице, и вот, осенью 2018 года всё заново. Ей сделали операцию для того, чтобы она могла делать гемодиализ. По показаниям полгода надо делать эту процедуру перед пересадкой почки, - говорит Ирина Самбуевна.