Бурятский пулевик взял золото международных соревнований

Александр Кондрашин в финале ни разу не сделал выстрела достоинством ниже 9 очков
Пулевик из Бурятии Александр Кондрашин завоевал золото в городе Инсбрук в Словении . Там с 17 по 22 января проходят международные соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Meyton Cup», которые проходят ежегодно и собирают стрелков со всего мира. Об этом сообщили в Стрелковом Союзе России.
В олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров, смешанные команды» копилка сборной России пополнилась сразу двумя медалями.
С большим преимуществом в 13.2 очка победили Надежда Колода и Александр Кондрашин, которые в финале ни разу не сделали выстрела достоинством ниже 9 очков.
«Серебро» завоевали представители второй российской команды Анастасия Шадах и Даниил Митин, которые были самыми точными после квалификации.
Катерина Штредова и Павел Шейбал из Чехии замкнули тройку лидеров.
Результаты:
«Пневматический пистолет, 10м. Смешанные команды». Юниоры:
1-е место - Россия (Надежда Колода, Александр Кондрашин) - 753 очка из 800 возможных - результат квалификации; 480.7 очка - финал
2-е место - Россия (Анастасия Шадах, Даниил Митин) - 756 очков из 800 возможных - результат квалификации; 467.5 очка - финал
3-е место - Чехия (Катерина Штредова, Павел Шейбал) - 747 очков из 800 возможных - результат квалификации; 408.3 очка - финал
Александр Кондрашин в финале ни разу не сделал выстрела достоинством ниже 9 очков
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