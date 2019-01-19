Бурятия празднует Крещение

















Батюшка обращался к верующим с проповедью, посвящённой празднику Крещения Господня. Сегодня днём там пройдёт крестный ход.



Сегодня республика отмечает праздник Крещения Господня. Как сообщал «Байкал-Dailу», всего в Бурятии открыто 30 оборудованных купальных мест.Праздник прошёл в храме Преображения Господня в селе Баргузин. Там побывал фотокорреспондент «Байкал-Dailу» Сергей Тарасенко.Ночью прошло богослужение, в конце которого каждый смог взять домой святыню – крещенскую воду. Несмотря на мороз, желающих искупаться в Иордани нашлось немало, и даже дети.