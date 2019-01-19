Бурятия празднует Крещение

В крещенские воды окунулись в Баргузине
Сегодня республика отмечает праздник Крещения Господня. Как сообщал «Байкал-Dailу», всего в Бурятии открыто 30 оборудованных купальных мест.
Праздник прошёл в храме Преображения Господня в селе Баргузин. Там побывал фотокорреспондент «Байкал-Dailу» Сергей Тарасенко.
Ночью прошло богослужение, в конце которого каждый смог взять домой святыню – крещенскую воду. Несмотря на мороз, желающих искупаться в Иордани нашлось немало, и даже дети.
Батюшка обращался к верующим с проповедью, посвящённой празднику Крещения Господня. Сегодня днём там пройдёт крестный ход.
В крещенские воды окунулись в Баргузине. ФОТО
Днём небольшой ветер с позёмкой
Чемпионат идёт по 25 компетенциям среди студентов и молодых специалистов
Всем присутствующим будут вручены сувениры
Она будет работать в городе до 10 марта
Птица занесена в Красные книги Иркутской области и Бурятии
ЮИДовцы Еравнинского района напомнили водителям о начале учебной четверти
Туристы смогут отдохнуть и в национальном парке
Подведение итогов и награждение пройдёт 15 февраля
Управление ГИБДД информирует гостей и жителей республики о том, что в дни проведения религиозных мероприятий «Крещение Господне» 18 и 19 января Госавтоинспекция усилит контроль за дорожным движением
К участию приглашают всех иркутян и гостей города без возрастных ограничений
Сотрудники ГИБДД провели акцию у пешеходных переходов
Таким образом усилили профилактику гриппа и ОРВИ
Жители дома случайно узнали о грядущей стройке
4 организации привлечены к административной ответственности