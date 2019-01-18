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Байкальский заповедник запустил проект «Куда исчез дубровник?»

Байкальский заповедник запустил проект «Куда исчез дубровник?»
Общество,  Фото:pixabay.com
Птица занесена в Красные книги Иркутской области и Бурятии

Команда учёных Байкальского государственного заповедника, научно-исследовательского института биологии ИГУ и Вестфальского университета имени Вильгельма (Германия) запустила проект «Куда исчез дубровник?». Основная цель проекта – изучить пути миграции и районы зимовки дубровника, обитающего в дельте реки Селенги и Кабанском заказнике.

Во второй половине ХХ века дубровник был широкоареальным видом и гнездился от Финляндии до Камчатки. В начале ХХI века численность дубровника катастрофически снизилась, уменьшился ареал гнездования, а во многих западных районах обитания вид исчез вовсе. В Красном списке Международного союза охраны природы дубровник значится как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Кроме того, он занесён в Красные книги Иркутской области и Республики Бурятия. Проблемой исчезновения дубровника в настоящее время занимаются учёные России, Финляндии, Китая, Монголии, Японии, Индии и других стран, где отмечено обитание данного вида. Присоединиться к мировому сообществу решили и в Байкальском заповеднике.

Одно из мест Байкальской природной территории, где гнездится данный вид, – дельта Селенги и Кабанский заказник, находящийся в ведомстве Байкальского заповедника. По словам руководителя проекта, научного сотрудника заповедника Юрия Анисимова, одно из приоритетных направлений по изучению и охране дубровника – выявление конкретных путей пролёта и районов зимовки данного вида, которые в будущем позволят разработать стратегию охраны вида. Оптимальным методом для этого является установка на птиц геологгеров – датчиков освещённости, позволяющих по длине светового дня определить местонахождение птицы.

– В 2018 году мы получили грант на реализацию проекта от Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал», – рассказывает Юрий Анисимов. – В 2019 году мы планируем собрать часть средств на продолжение проекта с помощью краудфандинга. Собранные средства будут потрачены на покупку геологгеров. И в этом нам нужна помощь. Мы будем искренне благодарны за любую поддержку в реализации нашего проекта.

Проект «Куда исчез дубровник?» представляет особую ценность для озера Байкал и Байкальской природной территории, так как от результатов исследования будет зависеть сохранение не только отдельно взятого вида, но и биоразнообразия региона в целом, сообщили в пресс-службе заповедника.


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