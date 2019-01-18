Чемпионат идёт по 25 компетенциям среди студентов и молодых специалистов
С 18 по 22 февраля в Улан-Удэ проходит V открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В чемпионате участвуют 227 конкурсантов и 268 экспертов из Бурятии, а также из других регионов (Алтайский, Красноярский, Забайкальский края).
Цели состязаний - профессиональная ориентация молодёжи, внедрение в систему профессионального образования республики лучших национальных и международных практик, а также формирование республиканской сборной для участия в чемпионатах последующих уровней и выполнение основных целей и задач движения WorldSkills Russia.
Чемпионат пройдёт по 25 компетенциям среди студентов и молодых специалистов в возрасте от 16 до 22 лет.
Главной площадкой чемпионата станет ТРЦ «Capital mall», где пройдут соревнования по 16 компетенциям, мероприятия деловой программы и выставка современной техники и технологий. Работа площадок по остальным компетенциям будет проходить на базе 7 профессиональных образовательных организаций Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
В Улан-Удэ проходит чемпионат «Молодые профессионалы»
Общество, Фото:
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