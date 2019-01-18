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Водителям Бурятии напомнили о школьниках на дороге

Водителям Бурятии напомнили о школьниках на дороге
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ЮИДовцы Еравнинского района напомнили водителям о начале учебной четверти

В Еравнинском районе активисты отряда ЮИД «Светофорчики» напомнили водителям о начале учебной четверти. Ребята нарисовали яркие плакаты с призывом к соблюдению правил дорожного движения.

Вместе с сотрудниками ГИБДД школьники около образовательного учреждения разъясняли водителям транспортных средств, как максимально обезопасить юных пешеходов на дороге. Автомобилистов просили быть внимательными и снижать скорость при приближении к школе, сообщает УГИБДД республики.

Взрослым рекомендовали повторить правила дорожной безопасности со своими детьми и быть для них примером законопослушного пешехода. «Научите ребенка безопасно вести себя на проезжей части, учитывать погодные условия и следовать в школу по безопасному маршруту», - обращались юные инспекторы движения.

Участникам мероприятия ребята раздавали памятки по соблюдению ПДД и желали безопасных дорог. По мнению школьников, водители обязательно прислушаются к их советам и будут примером законопослушного поведения на дороге.
водители
 
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