Водителям Бурятии напомнили о школьниках на дороге

ЮИДовцы Еравнинского района напомнили водителям о начале учебной четверти



В Еравнинском районе активисты отряда ЮИД «Светофорчики» напомнили водителям о начале учебной четверти. Ребята нарисовали яркие плакаты с призывом к соблюдению правил дорожного движения.Вместе с сотрудниками ГИБДД школьники около образовательного учреждения разъясняли водителям транспортных средств, как максимально обезопасить юных пешеходов на дороге. Автомобилистов просили быть внимательными и снижать скорость при приближении к школе, сообщает УГИБДД республики.Взрослым рекомендовали повторить правила дорожной безопасности со своими детьми и быть для них примером законопослушного пешехода. «Научите ребенка безопасно вести себя на проезжей части, учитывать погодные условия и следовать в школу по безопасному маршруту», - обращались юные инспекторы движения.Участникам мероприятия ребята раздавали памятки по соблюдению ПДД и желали безопасных дорог. По мнению школьников, водители обязательно прислушаются к их советам и будут примером законопослушного поведения на дороге.