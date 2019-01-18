В Улан-Удэ откроется выставка для детей «Внутри человека»

Она будет работать в городе до 10 марта



Впервые в Улан-Удэ с 19 января по 10 марта в Художественном музее имени Сампилова будет работать детская интерактивная выставка «Внутри человека».



- Все экспонаты можно трогать, крутить, вертеть, чтобы лучше понять, как устроен человек внутри. Почему человек чихает? У кого был самый длинный нос? Сколько памяти хранится в мозге? На выставке «Внутри человека» «почемучек» ждут ответы на сотни вопросов, - сообщают организаторы.



Они добавляют, что во время мини-приключения детям и взрослым разрешается всё трогать и фотографировать.