Она будет работать в городе до 10 марта
Впервые в Улан-Удэ с 19 января по 10 марта в Художественном музее имени Сампилова будет работать детская интерактивная выставка «Внутри человека».
- Все экспонаты можно трогать, крутить, вертеть, чтобы лучше понять, как устроен человек внутри. Почему человек чихает? У кого был самый длинный нос? Сколько памяти хранится в мозге? На выставке «Внутри человека» «почемучек» ждут ответы на сотни вопросов, - сообщают организаторы.
Они добавляют, что во время мини-приключения детям и взрослым разрешается всё трогать и фотографировать.
В Улан-Удэ откроется выставка для детей «Внутри человека»
Общество, Фото:
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