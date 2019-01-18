В Агинском Бурятском округе проходит конкурс сувениров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Подведение итогов и награждение пройдёт 15 февраля



Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края с 10 января по 15 февраля проводит межмуниципальный конкурс «Национальный сувенир Аги».



Конкурс организуется в целях сохранения и популяризации культурного наследия и стимулирования развития современной сувенирной продукции округа, выявления и поощрения лучших мастеров декоративно-прикладного искусства. Для участия в состязании предоставляется конкурсная работа в виде образца изделия, выполненного из любого материала, в любом жанре и технике декоративно-прикладного творчества и ремёсел по основным категориям конкурса: сувенир - эксклюзив; сувенир объекта природы; деловой сувенир; этнографический сувенир; сувенир события.



Приём заявок - с 10 января по 8 февраля включительно. Выставка конкурсных работ - с 11 февраля по 15 февраля, место размещения – Агинский национальный музей имени Цыбикова. Во время проведения выставки у авторов работ будет возможность реализовать свои изделия. Подведение итогов и награждение 15 февраля, сообщает пресс-служба администрации округа.