«Всероссийский День снега» пройдёт в Чите

20 января на открытом катке СОК «Высокогорье» в Чите состоится праздник «Всероссийский День снега». Эстафеты на коньках и санках, подвижные игры для детей, семейная эстафета - это и многое другое ожидает участников спортивного мероприятия. Всем присутствующим будут вручены сувениры с символикой мероприятия, а победителям и призёрам семейного забега - подарки.

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