«Всероссийский День снега» пройдёт в Чите

Всем присутствующим будут вручены сувениры
20 января на открытом катке СОК «Высокогорье» в Чите состоится праздник «Всероссийский День снега».
Эстафеты на коньках и санках, подвижные игры для детей, семейная эстафета - это и многое другое ожидает участников спортивного мероприятия.
Всем присутствующим будут вручены сувениры с символикой мероприятия, а победителям и призёрам семейного забега - подарки.
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