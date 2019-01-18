В Крещение в Бурятии усилят контроль за дорожным движением

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Управление ГИБДД информирует гостей и жителей республики о том, что в дни проведения религиозных мероприятий «Крещение Господне» 18 и 19 января Госавтоинспекция усилит контроль за дорожным движением



В республике запланировано проведение религиозных богослужений в 29 местах, в 22 из которых состоятся купания. Сотрудниками ГИБДД обследованы подъездные пути к местам купания и определены стоянки для транспортных средств. Об этом сообщили в УГИБДД по республике.



Крещенские мероприятия традиционно собирают большое количество людей, и неизбежно осложняется дорожная обстановка вблизи храмов. Поэтому гражданам, прибывающим к местам богослужений и купаний на автомобильном транспорте, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, руководствоваться жестами регулировщиков и осуществлять парковку без создания помех. Пешеходам также стоит внимательно отнестись к собственной безопасности.



Экипажи ДПС будут дежурить около православных объектов и специально оборудованных мест для купания. Общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах праздничных богослужений будут осуществлять около 70 сотрудников ГИБДД.



Управление ГИБДД МВД по Республике Бурятия обращается ко всем участникам дорожного движения, намеревающимся принять участие в крещенских мероприятиях, с просьбой помнить о мерах безопасности на дорогах, не выезжать на лед водоемов в несанкционированных местах, строго соблюдать правила дорожного движения и уважительно относиться к другим участникам движения.



Во избежание аварийных ситуаций на дороге Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, исключить любую возможность управления автомобилем в состоянии опьянения, а также с пониманием отнестись к возможным дорожным неудобствам.