К участию приглашают всех иркутян и гостей города без возрастных ограничений
Общегородское мероприятие для молодёжи «Все на лёд» пройдёт на катке острова Конный 25 января. Инициативу студенческого сообщества поддержали мэр Иркутска Дмитрий Бердников, руководители вузов и ссузов города.
– Замечательно, что идея такого мероприятия принадлежит молодёжи. Иркутск всегда был студенческим городом. И мы обязаны придать этому празднику особое значение: более 100 тысяч юношей и девушек являются студентами. Убеждён, все иркутские учебные заведения примут участие в мероприятии, а празднование Дня студента в таком формате станет традиционным для нашего города, – отметил глава областного центра.
На совместном совещании, которое прошло в администрации Иркутска, обсудили программу проведения массового катания, условия участия. В частности, запланированы работа интерактивных площадок от образовательных организаций, танцевальный флешмоб, дискотека на льду, выступление творческих коллективов. Организаторы предусмотрели проведение конкурсов, в том числе в социальных сетях, вручение подарков.
К участию приглашают всех иркутян и гостей города без возрастных ограничений, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
25 января в Иркутске пройдёт праздник «Все на лёд»
Общество, Фото:
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