В Улан-Удэ автоинспекторы призвали пешеходов соблюдать ПДД

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Сотрудники ГИБДД провели акцию у пешеходных переходов



По итогам 2018 года на дорогах Улан-Удэ зарегистрировано 286 наездов на пешеходов, в результате которых 10 человек погибли и 293 пеших участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Большинство наездов (157 из общего числа) произошли вне пешеходных переходов.



На нерегулируемых пешеходных переходах зарегистрировано 108 ДТП (2 человек погибли, 118 ранены); на регулируемых - 21 ДТП (ранены 22 человека). 94 аварии произошли в тёмное время суток (93 пешехода пострадали, 6 скончались). По неосторожности самих пешеходов зарегистрировано 61 ДТП (5 человек погибли и 57 травмированы).



В целях профилактики и предупреждения ДТП с участием пеших участников дорожного движения, сотрудниками ГИБДД проведена акция «Пешеход, будь внимателен!». Мероприятие проводилось на пешеходных переходах Улан-Удэ, где недавно произошли ДТП с участием пешеходов.



Автоинспекторы обращались к пешим участникам дорожного движения с просьбой о переходе проезжей части только в установленных местах и после остановки всех транспортных средств. «Убедитесь, что автомобили на всех полосах остановились и пропускают Вас, не отвлекайтесь на телефонные разговоры или прослушивание музыки», - разъясняли полицейские пешеходам.



Также им напомнили, что в тёмное время суток на одежде должны присутствовать световозвращающие элементы, так как в условиях недостаточного уличного освещения водитель не всегда может заметить пешехода. Особое внимание было уделено юным участникам дорожного движения, которым вручали тематические памятки по безопасному поведению на дороге и световозвращающие наклейки.

