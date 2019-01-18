В Улан-Удэ нашли нарушения в подготовке к отопительному сезону

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

4 организации привлечены к административной ответственности



В сентябре 2018 года в Улан-Удэ проведены проверки в отношении управляющих организаций и ТСЖ по подготовке к отопительно-зимнему сезону (ОЗП). В мероприятии участвовали управление муниципальной жилищной инспекции и прокуратурой.



Проверкой выявлено множество нарушений. Среди них: отсутствие актов, подтверждающих проведение работ по промывке систем теплоснабжения после завершения отопительного периода 2017-2018 годов; отсутствие контрольно-измерительных приборов на трубопроводах в элеваторном узле; паспорта готовности систем отопления и ГВС, индивидуального теплового пункта не подписаны ресурсоснабжающими организациями, собственниками и комитетом городского хозяйства города; в тамбуре отсутствует изоляция на трубопроводе и многое другое.



По результатам проверки 4 организации привлечены к административной ответственности на общую сумму 629 тысяч рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике.

