4 организации привлечены к административной ответственности
В сентябре 2018 года в Улан-Удэ проведены проверки в отношении управляющих организаций и ТСЖ по подготовке к отопительно-зимнему сезону (ОЗП). В мероприятии участвовали управление муниципальной жилищной инспекции и прокуратурой.
Проверкой выявлено множество нарушений. Среди них: отсутствие актов, подтверждающих проведение работ по промывке систем теплоснабжения после завершения отопительного периода 2017-2018 годов; отсутствие контрольно-измерительных приборов на трубопроводах в элеваторном узле; паспорта готовности систем отопления и ГВС, индивидуального теплового пункта не подписаны ресурсоснабжающими организациями, собственниками и комитетом городского хозяйства города; в тамбуре отсутствует изоляция на трубопроводе и многое другое.
По результатам проверки 4 организации привлечены к административной ответственности на общую сумму 629 тысяч рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике.
В Улан-Удэ нашли нарушения в подготовке к отопительному сезону
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