Казанский бизнесмен показал заснеженные красоты Байкала



Предприниматель из Казани побывал вместе с друзьями на Байкале и отдохнул на Мамае. Руслан Абдулнасыров рассказал об этом на своём блоге в YouTube.



- Всем привет, этот выпуск начинаем с Казанского аэропорта, сегодня вылетаем с ребятами в Иркутск на Байкал. У нас дальняя дорога: из Казани в Москву, потом в Иркутск, а оттуда до местечка Мамай едем кататься на снегоходах, - именно так начал свой выпуск на канале Руслан.



С первой проблемой блогер столкнулся ещё не начав путешествие. В Казанском аэропорту бизнесмена и его попутчиков отказывались пропускать на службе контроля из-за кислородных баллонов, но в итоге проблема была успешно решена.







Неприятности путешественников на этом не закончились, ребята опоздали на иркутский рейс, и им пришлось дожидаться следующего самолёта.



По приезду на Мамай путешественники заселились в гостиницу, где их очень удивил номер отеля – он был практически пуст.









- С детства не спал на таких кроватях, - удивляется Руслан Абдулнасыров.



Далее туристы отправились кататься на снегоходах.



- Вот первая локация, хотели наскоку, вроде получилось, а дальше не понятно. Вот такая здесь красота друзья, - рассказывает блогер.







Любитель активного отдыха в перерывах между катанием на снегоходах, успевал рассказывать о местных горах.



- Вот эта горка называется тёплая не просто так, если засунуть руку в трещину, там прям тепло, - отметил Руслан.



На протяжении всего выпуска демонстрируются красивые пейзажи природы зимнего Байкала.

