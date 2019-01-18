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Умерла 91-летняя путешественница из Сибири баба Лена

Умерла 91-летняя путешественница из Сибири баба Лена
Общество,  Фото:страница путешественницы
Она скончалась от рака лёгких

Как сообщал «Байкал-Daily», пенсионерка из Красноярска Елена Михайловна несколько лет путешествовала по миру. Женщина откладывала деньги с пенсии и через турагенства приобретала путёвки. 

О смерти 91-летней путешественницы сообщила Екатерина Папина, именно эта женщина заметила необычную туристку во Вьетнаме и впервые написала о ней, прославив старушку.

«Бабушка умерла... Царство небесное... Это утро принесло очень грустные новости. Баба Лена в крайне тяжёлом состоянии в больнице. Рак лёгких 4 стадии. Светлая, добрая наша бабуля...», написала Екатерина на своей страницу в Facebook 16 января. 


В комментариях люди скорбят о бабе Лене: «Мы все не будем жить вечно... Самое главное, что масса положительных эмоций у неё за последнее время! Не ныла дома и в больничных очередях, а получала хорошие впечатления! Эта храбрая старушка - большой молодец!», «Такой светлый человек. Жестоко. Зачем?»,» Никто не будет жить вечно. Она прожила трудную, но достойную жизнь, посмотрела много интересного, в конце жизни (благодаря Кате!) прославилась. Хорошая жизнь, всем бы так», пишут люди в соцсети. 



Баба Лена побывала в 21 стране, там она каталась на байках, скакала на лошадях, купалась в океанах, пробовала экзотическую еду, знакомилась с разными людьми. На своей странице в Instagram она призывала людей путешествовать. 
путешественники некролог
 
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