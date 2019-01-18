Умерла 91-летняя путешественница из Сибири баба Лена



О смерти 91-летней путешественницы сообщила Екатерина Папина, именно эта женщина заметила необычную туристку во Вьетнаме и впервые написала о ней, прославив старушку.



«Бабушка умерла... Царство небесное... Это утро принесло очень грустные новости. Баба Лена в крайне тяжёлом состоянии в больнице. Рак лёгких 4 стадии. Светлая, добрая наша бабуля...», написала Екатерина на своей страницу в Facebook 16 января.









В комментариях люди скорбят о бабе Лене: «Мы все не будем жить вечно... Самое главное, что масса положительных эмоций у неё за последнее время! Не ныла дома и в больничных очередях, а получала хорошие впечатления! Эта храбрая старушка - большой молодец!», «Такой светлый человек. Жестоко. Зачем?»,» Никто не будет жить вечно. Она прожила трудную, но достойную жизнь, посмотрела много интересного, в конце жизни (благодаря Кате!) прославилась. Хорошая жизнь, всем бы так», пишут люди в соцсети.













Баба Лена побывала в 21 стране, там она каталась на байках, скакала на лошадях, купалась в океанах, пробовала экзотическую еду, знакомилась с разными людьми. На своей странице в Instagram она призывала людей путешествовать.

