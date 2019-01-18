Юные театралы Баргузинского района едут в «Океан»



Образцовый театр «Одон» сельского дома культуры села Баянгол Баргузинского района Бурятии приглашён представлять республику на театральной смене всероссийского детского центра «Океан».



Во всероссийском детском центре «Океан» с 22 января по 8 февраля проводится смена «Океанские подмостки». В ней примут участие театральные коллективы, драматические театры, театры моды – победители региональных, межрегиональных, общероссийских, международных конкурсов театрального искусства за 2017-2018 годы.



Образцовый театр «Одон» – один из старейших любительских театральных коллективов республики – образован в 1972 году. Коллектив – участник и победитель многих театральных конкурсов районного и республиканского уровней.



В прошлом году «Одон» был удостоен диплома первой степени республиканского детского театрального фестиваля-конкурса «В гостях у принцессы Алтан Хайша – Золотые ножницы». Руководитель образцового театра Елена Бадмаева.



16 участников, и руководитель театра выезжают в «Океан» 19 января, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

