Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Января

17 Января

Популярное

Юные театралы Баргузинского района едут в «Океан»

Юные театралы Баргузинского района едут в «Океан»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Театр «Одон» представит Бурятию на театральной смене детского центра

Образцовый театр «Одон» сельского дома культуры села Баянгол Баргузинского района Бурятии приглашён представлять республику на театральной смене всероссийского детского центра «Океан». 

Во всероссийском детском центре «Океан» с 22 января по 8 февраля проводится смена «Океанские подмостки». В ней примут участие театральные коллективы, драматические театры, театры моды – победители региональных, межрегиональных, общероссийских, международных конкурсов театрального искусства за 2017-2018 годы.

Образцовый театр «Одон» – один из старейших любительских театральных коллективов республики – образован в 1972 году. Коллектив – участник и победитель многих театральных конкурсов районного и республиканского уровней. 

В прошлом году «Одон» был удостоен диплома первой степени республиканского детского театрального фестиваля-конкурса «В гостях у принцессы Алтан Хайша – Золотые ножницы». Руководитель образцового театра Елена Бадмаева.

16 участников, и руководитель театра выезжают в «Океан» 19 января, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
театр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ покажут фильм «Я волонтёр»
В Улан-Удэ покажут фильм «Я волонтёр»
Общество, 18.01.2019
Это документальная полнометражная картина о добровольцах, созданная в рамках медиапроекта #Я Волонтёр
Юные театралы Баргузинского района едут в «Океан»
Юные театралы Баргузинского района едут в «Океан»
Общество, 18.01.2019
Театр «Одон» представит Бурятию на театральной смене детского центра
Арлекинового таракана Иркутской зоогалереи поселили в экзотариуме
Арлекинового таракана Иркутской зоогалереи поселили в экзотариуме
Общество, 18.01.2019
Длина таракана чуть больше трёх сантиметров
В Улан-Удэ готовят купели для крещенских купаний
В Улан-Удэ готовят купели для крещенских купаний
Общество, 18.01.2019
Традиционно они будут расположены за стадионом «Спартак» Бурятского госуниверситета
Сингапурский дирижёр Чия Амос поделился впечатлениями о театре Бурятии
Сингапурский дирижёр Чия Амос поделился впечатлениями о театре Бурятии
Общество, 18.01.2019
Дирижёр отметил талант артистов Бурятского театра оперы и балета
Путь борцов Бурятии на турнир в Красноярске показали на видео
Путь борцов Бурятии на турнир в Красноярске показали на видео
Общество, 18.01.2019
В ролике показали красоты природы и подготовку спортсменов к всероссийскому турниру
В Бурятии 23 блокадникам Ленинграда вручат памятные знаки
В Бурятии 23 блокадникам Ленинграда вручат памятные знаки
Общество, 18.01.2019
Чествование ветеранов приурочено к 75-й годовщине освобождения блокадного города
Студенты общежитий Улан-Удэ поборются в битве бууз
Студенты общежитий Улан-Удэ поборются в битве бууз
Общество, 18.01.2019
Для молодёжи в честь Сагаалгана подготовили много мероприятий
В Бурятии Свято-Троицком монастыре крещенские купания продлятся 3 дня
В Бурятии Свято-Троицком монастыре крещенские купания продлятся 3 дня
Общество, 18.01.2019
Добраться до купелей можно на автобусах из Улан-Удэ и Иркутска
Делегация Бурятии участвует в открытии «Года театра» во Владивостоке
Делегация Бурятии участвует в открытии «Года театра» во Владивостоке
Общество, 18.01.2019
На церемонии открытия республику представляет Алексей Цыденов, Соелма Дагаева и другие
Школьники Бурятии примут участие в итоговом собеседовании
Школьники Бурятии примут участие в итоговом собеседовании
Общество, 18.01.2019
Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе – это самостоятельная процедура допуска к ГИА
В Улан-Удэ возобновили движение трамваев по Ключевской
В Улан-Удэ возобновили движение трамваев по Ключевской
Общество, 18.01.2019
Работы на кольцевой развязке завершились раньше на два дня
В Улан-Удэ накормили более 20 бомжей
В Улан-Удэ накормили более 20 бомжей
Общество, 18.01.2019
Прошёл очередной рейд по выявлению и обслуживанию лиц без определённого места жительства
За сутки с улиц Улан-Удэ вывезено 1259 кубометров снега
За сутки с улиц Улан-Удэ вывезено 1259 кубометров снега
Общество, 18.01.2019
На устранение гололёда использовано около 50 тонн песка

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^