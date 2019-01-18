Юные театралы Баргузинского района едут в «Океан»

Театр «Одон» представит Бурятию на театральной смене детского центра
Образцовый театр «Одон» сельского дома культуры села Баянгол Баргузинского района Бурятии приглашён представлять республику на театральной смене всероссийского детского центра «Океан».
Во всероссийском детском центре «Океан» с 22 января по 8 февраля проводится смена «Океанские подмостки». В ней примут участие театральные коллективы, драматические театры, театры моды – победители региональных, межрегиональных, общероссийских, международных конкурсов театрального искусства за 2017-2018 годы.
Образцовый театр «Одон» – один из старейших любительских театральных коллективов республики – образован в 1972 году. Коллектив – участник и победитель многих театральных конкурсов районного и республиканского уровней.
В прошлом году «Одон» был удостоен диплома первой степени республиканского детского театрального фестиваля-конкурса «В гостях у принцессы Алтан Хайша – Золотые ножницы». Руководитель образцового театра Елена Бадмаева.
16 участников, и руководитель театра выезжают в «Океан» 19 января, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
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