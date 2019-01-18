Арлекинового таракана Иркутской зоогалереи поселили в экзотариуме

Длина таракана чуть больше трёх сантиметров
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Иркутской зоогалерее приютили нового необычного питомца
– тропического таракана. Незнакомое насекомое им принесли офисные сотрудники, обнаружившие находку на рабочем месте.
Накануне в галерее сообщили, что крупную самку таракана имаго арлекинового передали в коллекцию экзотариума Александра Суслова.
- Таракан чуть больше трёх сантиметров, яркий, перспективный в плане внесения свежих генов в культуру этого же вида, которая у меня содержится вот уже много лет. Интересен тот факт, что насекомое было отловлено в офисном помещении по улице Академической Иркутска, - отмечают в соцсетях сотрудники экзотариума.
Вероятно, экзотический таракан сбежал от кого-то или был привезён с фруктами из стран Юго-Восточной Азии, где и находится его историческая Родина. В экзотариуме не исключают, что где-то в подвале могут быть её сородичи.
Длина таракана чуть больше трёх сантиметров
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