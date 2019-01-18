В Улан-Удэ готовят купели для крещенских купаний



Купелей будет две – мужская и женская. Также будут установлены 4 палатки для переодеваний и обогрева.



После вырезки проруби водолазы управления ЧС проверит дно реки на наличие опасных предметов и мусора. На месте купания будут дежурить сотрудники МВД и спасатели.







По информации Бурятской митрополии, купаться можно будет уже 18 января, после 18:00. Праздничное богослужение в Свято-Одигитриевском соборе начнётся 19 января в час ночи.



Купания продлятся до 18:00 19 января, сообщает администрация Улан-Удэ.