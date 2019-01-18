В Улан-Удэ готовят купели для крещенских купаний

Традиционно они будут расположены за стадионом «Спартак» Бурятского госуниверситета
Купелей будет две – мужская и женская. Также будут установлены 4 палатки для переодеваний и обогрева.
После вырезки проруби водолазы управления ЧС проверит дно реки на наличие опасных предметов и мусора. На месте купания будут дежурить сотрудники МВД и спасатели.
По информации Бурятской митрополии, купаться можно будет уже 18 января, после 18:00. Праздничное богослужение в Свято-Одигитриевском соборе начнётся 19 января в час ночи.
Купания продлятся до 18:00 19 января, сообщает администрация Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», жителям Бурятии уже рассказали о правилах крещенских купаний.
Окунаться нельзя людям с хроническими заболеваниями.
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Традиционно они будут расположены за стадионом «Спартак» Бурятского госуниверситета
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