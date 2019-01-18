Путь борцов Бурятии на турнир в Красноярске показали на видео

В ролике показали красоты природы и подготовку спортсменов к всероссийскому турниру



В трёх минутном ролике показали путешествие сборной Бурятии по вольной борьбе на участие во всероссийском турнире в Красноярске.



Видео начинается с момента отъезда сборной с улан-удэнского вокзала, где спортсмены садятся в поезд. Далее из окна вагона демонстрируются красоты Бурятии, зимний лес, показаны душевные разговоры борцов между собой, совместные чаепития и шутки атлетов.



Показано в ролике и прибытие сборной в Красноярск, где спортсмены после вокзала едут на автобусе и идут по улицам города.







В заключительной части видео показаны тренировка борцов, где спортсмены проводят спаринги, разминаются и сгоняют вес.



Весь видеоряд сопровождается бурятской музыкой.



Как сообщал «Байкал-Daily», Как сообщал «Байкал-Daily», сборная Бурятии отправилась на всероссийский турнир на призы академии имени Миндиашвили в составе из 26 человек, но без лидера команды Александра Богомоева.