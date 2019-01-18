В Бурятии Свято-Троицком монастыре крещенские купания продлятся 3 дня

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Добраться до купелей можно на автобусах из Улан-Удэ и Иркутска



В Бурятии три купели на Крещение Господне будут работать в Свято-Троицком Селенгинском мужском монастыре. Одна из них в тёплой палатке с тёплой водой и две на отрытом воздухе с отапливаемой палаткой.



- Теперь в крещенские воды смогут погрузиться все, кто не отваживался этого сделать ранее, - сообщает Свято-Троицкий Селенгинский монастырь.



Праздничное богослужение начнётся в полночь с 18 на 19 января. По окончании – выход на иордань, где состоится Великое освящение воды и начнутся крещенские купания.



Также будет обустроен городок с ледяными стенами, в котором можно будет переодеться, попить чай, покушать горячие блюда, изготовленные в монастыре. Кроме того, будет обустроена иконная лавка, где можно приобрести крестики, духовную литературу, иконы. Здесь же можно помолиться перед погружением, поставить свечи.



Рядом расположена автостоянка. Для гостей будет организовано катание в санях, запряжённых лошадьми. Купания продолжатся трое суток.



Добраться до купелей можно на автобусах. Они будут отправляться из Улан-Удэ и Иркутска.



18 января в 20:00 из Улан-Удэ от Одигитриевского собора, телефон для справок 8-964-402-04-12, Земфира. Из Иркутск едут автобусы в монастырь. Информация по телефону 8-902-566-14-74, Александр.

