Студенты общежитий Улан-Удэ поборются в битве бууз

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Для молодёжи в честь Сагаалгана подготовили много мероприятий



В Улан-Удэ в рамках празднования Белого месяца пройдут молодёжные акции. Их будут проводить с 1 по 22 февраля.



Для горожан подготовили: зимнюю спартакиаду «Прохладно? Да ладно!». Она пройдёт в парке Юбилейный 1 февраля; познавательный квест «Сагаалган – месяц добрых традиций» и фестиваль толерантности среди студентов. Они состоятся 7 февраля в республиканском многоуровневом колледже и актовом зале Бурятского индустриального техникума соответственно.



Конкурс «Богатство традиций» пройдёт в авиационном техникуме 11 февраля; «Здравствуй, Сагаалган!» состоится в республиканском многоуровневом колледже 15 февраля. Пройдёт и спортивный турнир среди студентов Бурятского лесопромышленного колледжа;



19 февраля в авиационном техникуме состоится конкурс «Лучший исполнитель бурятских песен», там же, но 21 февраля, проведут литературно-музыкальный вечер.



С 7 по 21 февраля пройдёт молодёжная акция «Битва бууз» среди общежитий ссузов Советского района Улан-Удэ. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

