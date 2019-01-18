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Студенты общежитий Улан-Удэ поборются в битве бууз

Студенты общежитий Улан-Удэ поборются в битве бууз
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для молодёжи в честь Сагаалгана подготовили много мероприятий

В Улан-Удэ в рамках празднования Белого месяца пройдут молодёжные акции. Их будут проводить с 1 по 22 февраля.

Для горожан подготовили: зимнюю спартакиаду «Прохладно? Да ладно!». Она пройдёт в парке Юбилейный 1 февраля; познавательный квест «Сагаалган – месяц добрых традиций» и фестиваль толерантности среди студентов. Они состоятся 7 февраля в республиканском многоуровневом колледже и актовом зале Бурятского индустриального техникума соответственно.

Конкурс «Богатство традиций» пройдёт в авиационном техникуме 11 февраля; «Здравствуй, Сагаалган!» состоится в республиканском многоуровневом колледже 15 февраля.  Пройдёт и спортивный турнир среди студентов Бурятского лесопромышленного колледжа;

19 февраля в авиационном техникуме состоится конкурс «Лучший исполнитель бурятских песен», там же, но 21 февраля, проведут литературно-музыкальный вечер.

С 7 по 21 февраля пройдёт молодёжная акция «Битва бууз» среди общежитий ссузов Советского района Улан-Удэ. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ. 
Праздники Сагаалган
 
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