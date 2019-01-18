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Делегация Бурятии участвует в открытии «Года театра» во Владивостоке

Делегация Бурятии участвует в открытии «Года театра» во Владивостоке
Общество,  Фото:pixabay.com
На церемонии открытия республику представляет Алексей Цыденов, Соелма Дагаева и другие

Главное событие «Года театра» в России – это всероссийский театральный марафон, который продлится весь текущий год. В масштабной культурной эстафете примут участие 85 регионов России. Главная идея заключается в том, что символ «года театра» путешествует по стране, от театра к театру, сопровождая гастроли в каждом регионе. 

В течение всего марафона будет показано более 260 спектаклей.

Всероссийский театральный марафон стартует во Владивостоке на приморской сцене Мариинского театра. Откроет масштабную акцию русский балет – «Спящая красавица», балет-феерия в трёх действиях Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа.

На торжественной церемонии открытия Бурятию представят Алексей Цыденов, министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, директор театра оперы и балета имени Цыдынжапова Эржена Жамбалова, художественный руководитель Русского драматического театра Бестужева Сергей Левицкий, актриса Русского драматического театра Бестужева Марина Ланина, директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев, и директор театра кукол «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева.

Далее марафон продолжится выступлениями Приморского драматического театра Горького на сцене хабаровского музыкального театра. Затем из Хабаровска марафон перекочует в Южно-Сахалинск.
Сахалинский международный театральный центр имени Чехова покажет свои спектакли в Петропавловске-Камчатском. В конце года эстафета коснётся самой западной точки страны — Калининграда.
Символ театрального марафона прибудет из Забайкальского края в Улан-Удэ в 20-ых числа февраля. Церемония передачи состоится в Государственном Бурятском академическом театре драмы Намсараева. 

Гастролями «Ульгэра» завершится марафон в Дальневосточном федеральном округе и главный символ «Года театра» отправится в Новосибирск.

В каждом федеральном округе пройдут форумы союза театральных деятелей России «Российский театр - XXI век. Новый взгляд». Профессиональное сообщество театрального искусства обсудит актуальные проблемы развития театрального дела в стране. 

Специалисты, теоретики и практики сценического искусства, проведут семинары, мастер-классы, лаборатории по всем театральным профессиям. В Москве пройдёт завершающий форум, который подытожит все решения и будет принят проект документа «Стратегия развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2030 года», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
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