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Алиса Жамбалова отправится на этап Кубка мира

Алиса Жамбалова отправится на этап Кубка мира
Общество,  Фото:страница Алисы Жамбаловой
Бурятская лыжница вошла в состав сборной России

Федерация лыжных гонок России огласила полный состав команды, которая выступит на десятом этапе Кубка мира в Эстонии. В состав вошла и лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова.

Соревнования состоятся с 19 по 20 января в городе Отепя. Забеги лыжников пройдут в двух дисциплинах – в индивидуальной гонке и спринте.

Как сообщал «Байкал-Daily», Алиса Жамбалова принимала участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, выступив в четырёх олимпийских забегах. Лучшей стала гонка на дистанции 30 км, где Алиса вошла в топ-15. Спортсменка не смогла попасть в эстафету, где россиянки завоевали бронзовую медаль. Однако в целом выступление бурятской спортсменки, которая прежде завоевывала медали лишь на юниорском и российском уровне, в Бурятии оценили позитивно. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала работу всех участников Олимпиады «достойным уважения».

После выступлений Алисы Жамбаловой на Олимпийских играх-2018 было принято решение о включении лыжных гонок в перечень базовых видов спорта в Бурятии. 

Состав команды от России:

Спринт:

Женщины:

1. Алешина Татьяна (Тюменская область)
2. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия)
3. Матвеева Наталья (Москва/Рязанская область)
4. Непряева Наталья (Московская/Тверская область)

5. Соболева Елена (Новосибирская область/ЯНАО)
6. Шаповалова Евгения (ХМАО-Югра)
7. Царева Ольга (Республика Коми) – лидер Континентального Кубка

Мужчины:

1. Большунов Александр (Тюменская область)
2. Краснов Андрей (Санкт-Петербург)
3. Ретивых Глеб (Тюменская область)
4. Семиков Илья (Республика Коми)

5. Собакарев Андрей (Новосибирская область)
6. Устюгов Сергей (ХМАО-Югра)/ Мальцев Артём (Нижегородская область/Республика Мордовия)
7. Бессмертных Александр (Московская область/Кемеровская область) – лидер континентального Кубка.

Гонка:

Женщины:

1. Дуркина Лидия (Санкт-Петербург)
2. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия)
3. Жеребятьева Анна (Тюменская область)
4. Непряева Наталья (Московская/Тверская область)

5. Седова Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия)
6. Соболева Елена (Новосибирская область/ЯНАО)
7. Царева Ольга (Республика Коми) – лидер Континентального Кубка

Мужчины:

1. Белов Евгений (Тюменская область)
2. Большунов Александр (Тюменская область)
3. Семиков Илья (Республика Коми)
4. Спицов Денис (Тюменская область)

5. Ларьков Андрей (Республика Татарстан)
6. Червоткин Алексей (Москва)
7. Бессмертных Александр (Московская область/Кемеровская область) – лидер континентального Кубка.
спорт кубок мира лыжные гонки
 
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