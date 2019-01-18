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Юные дзюдоисты Бурятии поборются за путёвки на первенство ДФО

Юные дзюдоисты Бурятии поборются за путёвки на первенство ДФО
Общество,  Фото:минспорта РБ
В Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по дзюдо среди юношей

С 26 по 27 января состоится первенство Бурятии по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. Участие в соревнованиях примут спортсмены спортивных школ, школ олимпийского резерва, а также секций и спортивных клубов республики. 

Целью соревнований будет не только пропаганда здорового образа жизни, но и совершенствование мастерства спортсменов. По итогам соревнований сформируется сборная команда Бурятии для участия в первенстве Дальневосточного федерального округа, которое пройдёт во Владивостоке с 22 по 24 февраля. 

Первенство начнётся с взвешиваний 26 января. На следующий день состоится начало соревнований и торжественный парад открытия. Увидеть финальные бои можно будет в тот же день, 27 января. 

Место проведения соревнований: улица Бабушкина, 2, спортзал городского дворца детского юношеского творчества. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
дзюдо
 
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