В Иркутске пройдёт неделя неформального образования



В Иркутске с 1 по 6 марта состоится VII Неделя неформального образования. Для всех желающих пройдут различные мастер-классы, лекции, семинары, познавательные и обучающие занятия.



Организаторы приглашают к участию творческие коллективы города, сотрудников вузов, школ, научно-исследовательских институтов, экологических, краеведческих организаций, библиотек, музеев, театров и кинотеатров. У всех, кто занимается просветительской или развивающей деятельностью, есть возможность провести занятия.



Заявку для участия можно присылать по адресу – irk-edu@admirk.ru до 11 февраля включительно. Подробности размещены на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» (www.gorod.irk.ru).



Проект реализуется администрацией Иркутска с 2013 года в рамках образовательного некоммерческого проекта «Иркутск – обучающийся город». Он направлен на просвещение иркутян, привлечение их к новым формам образования, проведение досуга и повышение качества их жизни, сообщает пресс-служба администрации города.

