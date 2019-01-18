В Забайкалье осудят медиков перинатального центра

Из-за несвоевременной помощи роженице они причинили тяжкий вред её здоровью



Следственными органами СКР по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей отделением, а также врача акушера-гинеколога Забайкальского краевого перинатального центра. Они обвиняются по ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».



По данным следствия, в марте 2017 года обвиняемые при оказании медицинской помощи женщине при родах допустили ряд дефектов, которые привели к причинению тяжкого вреда здоровью пациентки.



- 20 марта 2017 года в перинатальный центр была госпитализирована женщина. 23 марта около 23:30 у пациентки начались роды. В соответствии с её состоянием, наличием заболеваний, а также предлежанием плода имелись основания для незамедлительного проведения оперативного родоразрешения. Однако заведующая отделением, игнорируя состояние пациентки, необоснованно отложила операцию и провела её спустя семь часов. При этом врач не организовала необходимые подготовительные мероприятия, в том числе антибиотикопрофилактику для предупреждения воспалительных процессов, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



В результате септического воспаления у женщины возникли осложнения. Лечащий врач, несмотря на имеющиеся показания и жалобы пациентки, не провела необходимые обследования и не назначила адекватного лечения.



По данным комплексной судебно-медицинской экспертизы, в результате дефектов оказания медицинской помощи здоровью потерпевшей причинён тяжкий вред.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Медикам грозит лишение свободы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью три года.



Кроме того, следователи проанализировали причины и условия совершения преступления. Министру здравоохранения Забайкальского края внесено представление с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц краевого перинатального центра, в том числе освободить от занимаемых должностей главного врача и заместителя главного врача Забайкальского краевого перинатального центра.