В Забайкалье осудят медиков перинатального центра

Из-за несвоевременной помощи роженице они причинили тяжкий вред её здоровью
Следственными органами СКР по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей отделением, а также врача акушера-гинеколога Забайкальского краевого перинатального центра. Они обвиняются по ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
По данным следствия, в марте 2017 года обвиняемые при оказании медицинской помощи женщине при родах допустили ряд дефектов, которые привели к причинению тяжкого вреда здоровью пациентки.
- 20 марта 2017 года в перинатальный центр была госпитализирована женщина. 23 марта около 23:30 у пациентки начались роды. В соответствии с её состоянием, наличием заболеваний, а также предлежанием плода имелись основания для незамедлительного проведения оперативного родоразрешения. Однако заведующая отделением, игнорируя состояние пациентки, необоснованно отложила операцию и провела её спустя семь часов. При этом врач не организовала необходимые подготовительные мероприятия, в том числе антибиотикопрофилактику для предупреждения воспалительных процессов, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
В результате септического воспаления у женщины возникли осложнения. Лечащий врач, несмотря на имеющиеся показания и жалобы пациентки, не провела необходимые обследования и не назначила адекватного лечения.
По данным комплексной судебно-медицинской экспертизы, в результате дефектов оказания медицинской помощи здоровью потерпевшей причинён тяжкий вред.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Медикам грозит лишение свободы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью три года.
Кроме того, следователи проанализировали причины и условия совершения преступления. Министру здравоохранения Забайкальского края внесено представление с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц краевого перинатального центра, в том числе освободить от занимаемых должностей главного врача и заместителя главного врача Забайкальского краевого перинатального центра.
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