Талантливая сирота из Бурятии лидирует во всероссийском конкурсе









Вторую позицию в голосовании занимает мальчик из Забайкальского края Виталий Колодезников. У него 75291 голос. За Николая Орешкова проголосовали 25676 раз.



Всего в конкурсе участвуют 90 человек. Голосование завершится 20 января.



Проголосовать за талантливых детей из республики можно, пройдя по ссылке: http://xn--h1aedbko1fj1a.xn--p1ai/nomination/

