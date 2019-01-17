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Талантливая сирота из Бурятии лидирует во всероссийском конкурсе

Талантливая сирота из Бурятии лидирует во всероссийском конкурсе
Общество, 
Девочку просят поддержать в голосовании

Как сообщал «Байкал-Daily», школьники из Курумканского района Василина Пономарёва и Николай Орешков (Соболев) принимают участие во всероссийском конкурсе «Мои крылья». Василина борется за приз в подноминации «Пение», а Николай – в подноминации «Литература» (он написал и представил на мероприятие свою повесть). Победитель конкурса получит денежный приз на сумму 300 тысяч рублей.

Сейчас 9-летняя Василина лидирует в зрительском голосовании. За неё проголосовали на данный момент 75464 раза. Напомним, Василина Пономарёва попала в прошлом году в финал музыкального проекта «Ты супер» на НТВ, тогда за землячку болела вся Бурятия. 


Вторую позицию в голосовании занимает мальчик из Забайкальского края Виталий Колодезников. У него 75291 голос. За Николая Орешкова проголосовали 25676 раз.

Всего в конкурсе участвуют 90 человек. Голосование завершится 20 января.

Проголосовать за талантливых детей из республики можно, пройдя по ссылке: http://xn--h1aedbko1fj1a.xn--p1ai/nomination/
конкурс
 
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