Конкурс состоится весной
С 5 по 10 апреля 2019 года в городе Термезе, Республики Узбекистан, впервые пройдёт международный фестиваль искусства сказителей «Бахши».
Бахши – олицетворение народного творчества, веками слагавшегося в музыкальную и фольклорную традиции из поколения в поколение.
- Исконная история и культура любого народа выражается, прежде всего, в его устном творчестве – фольклоре, народном эпосе. Это и является бесценным источником в сохранении и развитии национальных ценностей и традиций, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
В целях знакомства с образцами узбекского национального искусства сказителей-бахши, повышения у молодёжи уважения и интереса к этому виду искусства, укрепления дружбы братских народов, фестиваль будет проходить в начале апреля один раз в два года.
Коллективы и артисты из Бурятии, желающие принять участие в конкурсе, могут до 1 февраля предоставить все необходимые документы.
Творческие коллективы Бурятии приглашают на конкурс в Узбекистан
Общество, Фото:
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