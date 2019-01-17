Творческие коллективы Бурятии приглашают на конкурс в Узбекистан

Конкурс состоится весной



С 5 по 10 апреля 2019 года в городе Термезе, Республики Узбекистан, впервые пройдёт международный фестиваль искусства сказителей «Бахши».



Бахши – олицетворение народного творчества, веками слагавшегося в музыкальную и фольклорную традиции из поколения в поколение.



- Исконная история и культура любого народа выражается, прежде всего, в его устном творчестве – фольклоре, народном эпосе. Это и является бесценным источником в сохранении и развитии национальных ценностей и традиций, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.



В целях знакомства с образцами узбекского национального искусства сказителей-бахши, повышения у молодёжи уважения и интереса к этому виду искусства, укрепления дружбы братских народов, фестиваль будет проходить в начале апреля один раз в два года.



Коллективы и артисты из Бурятии, желающие принять участие в конкурсе, могут до 1 февраля предоставить все необходимые документы.

