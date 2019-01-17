Школьникам Бурятии дали «Урок мужества»

Общество, Фото: Росгвардия республики

Правоохранители рассказали детям о подвигах их земляков



В селе Дырестуй Джидинского района сотрудники Росгвардии Бурятии провели Урок мужества для земляков росгвардейцев, погибших при исполнении служебного долга. Об этом сообщила пресс-службаа Росгвардии республики.



Урок прошёл в стенах Дырестуйской средней общеобразовательной школы, в которой когда-то учились два сотрудника Росгвардии. Об их подвигах и поведали детям. Средние и старшие классы, затаив дыхание, слушали рассказ сотрудника СОБР подполковника полиции Олега Харитонова о его сослуживце капитане милиции Баире Будажапове, который трагически погиб в 2006 году, исполняя служебный долг, на территории Чеченской Республики.



Сотрудники вневедомственной охраны подполковник полиции Владимир Цыденов и майор полиции Максим Цыбиков рассказали о героическом поступке ещё одного уроженца села Дырестуй. Так, милиционер группы задержания пункта централизованной охраны, младший сержант милиции Владимир Гомбоев погиб в феврале 2002 года при пресечении правонарушения и задержании лиц, подозреваемых в совершении кражи.



- Также учащимся школы рассказали о подвигах уроженцев Бурятии в период Великой Отечественной войны, Афганской войны и Чеченских кампаниях. Мальчишки и девчонки узнали, что сотрудники Росгвардии, проявляя мужество, честь и доблесть, активно участвуют в борьбе с организованной преступностью, в специальных операциях. Школьников интересовали истории из повседневной деятельности бойцов спецназа, сотрудников групп задержания, - рассказала пресс-служба Росгвардии.



Подполковник полиции Олег Харитонов отметил, что к сотрудникам и военнослужащим проходящим службу в войсках национальной гвардии предъявляются особые требования. Так, по словам подполковника полиции, они должны быть физически развиты и готовы к выполнению ответственных служебно-боевых задач, а также иметь высокие морально-психологические качества.



Сотрудники Росгвардии также возложили цветы к мемориальной доске Баира Будажапова, установленной на здании школы.

